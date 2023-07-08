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Крылов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1907

Дата смерти

22.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1907

Отец: Крылов Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Валентина Фёдоровна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
08.03.1938

Сын: Крылов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Крылова Валентина Фёдоровна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
22.10.1942
Теркин, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область

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