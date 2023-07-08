Крылов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1907
Дата смерти22.10.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1907
Отец: Крылов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1938
Сын: Крылов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Крылова Валентина Фёдоровна
Смерть
22.10.1942
Теркин, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область