Куликова (Симанова) Устинья (Иустина) Абрамовна
женский, родилась 02.10.1803, Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край
умерла 03.01.1849, Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край
ОтецСиманов Абрам АртемьевичНеизвестно г.р.
МатьСиманова КсенияНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Симанов Абрам Артемьевич
Мать: Симанова Ксения
Сын: Куликов Георгий (Егор) Иванович
Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович
Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович
Сын: Куликов Павел (ст) Иванович
Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович
Дочь: (Куликова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович
Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович
Дочь: (Куликова) Евдокия (Авдотья) Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович
Сын: Куликов Петр Иванови
Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович
Дочь: (Куликова) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович
Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович