Куликова (Симанова) Устинья (Иустина) Абрамовна 02.10.1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Куликова (Симанова) Устинья (Иустина) Абрамовна

Автор
КТ
Трясцына К.

женский, родилась 02.10.1803, Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

умерла 03.01.1849, Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Отец
Симанов Абрам АртемьевичНеизвестно г.р.
Мать
Симанова КсенияНеизвестно г.р.
Супруги
Куликов Иван ЕгоровичНеизвестно г.р.
Дети
Куликов Георгий (Егор) ИвановичОколо 01.04.1827 г.р.
Куликов Тимофий Иванович02.05.1831 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1803

Отец: Симанов Абрам Артемьевич

Мать: Симанова Ксения

Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 01.04.1827

Сын: Куликов Георгий (Егор) Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович

Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
02.05.1831

Сын: Куликов Тимофий Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович

Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
10.11.1832

Сын: Куликов Павел (ст) Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович

Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Отдан в рекруты в 1855

Рождение ребёнка
24.07.1834

Дочь: (Куликова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович

Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
20.04.1837

Сын: Куликов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович

Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: (Куликова) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович

Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Евдокия есть в РС за 1858 ей там 18,5 лет

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Куликов Петр Иванови

Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович

Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Есть в РС за 1858, ему 16,5 лет

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Куликова) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович

Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
06.09.1844

Сын: Куликов Иоаким Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Егорович

Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Смерть
03.01.1849
Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Умерла от горячки

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