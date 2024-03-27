Усманов Ахмадулла Биктимирович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усманов Биктимир
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Фариза Ахмадулловна
Мать ребёнка: Усманова Файза Саяфутдиновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Калюшева Фаузия Ахмадулловна
Мать ребёнка: Усманова Файза Саяфутдиновна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Залилова Сатира Ахмадулловна
Мать ребёнка: Усманова Файза Саяфутдиновна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Зайнагабдинова Васила Ахмадулловна
Мать ребёнка: Усманова Файза Саяфутдиновна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Зайнагабдинова Зифа Ахмадулловна
Мать ребёнка: Усманова Файза Саяфутдиновна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Усманов Хаким Ахмадуллович
Мать ребёнка: Усманова Файза Саяфутдиновна
Рождение ребёнка
01.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова Файза Саяфутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Погиб а ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Неизвестно