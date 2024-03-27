Усманов Ахмадулла Биктимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсманов Ахмадулла Биктимирович

Усманов Ахмадулла Биктимирович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усманов Биктимир

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Фариза Ахмадулловна

Мать ребёнка: Усманова Файза Саяфутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Калюшева Фаузия Ахмадулловна

Мать ребёнка: Усманова Файза Саяфутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Залилова Сатира Ахмадулловна

Мать ребёнка: Усманова Файза Саяфутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Зайнагабдинова Васила Ахмадулловна

Мать ребёнка: Усманова Файза Саяфутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Зайнагабдинова Зифа Ахмадулловна

Мать ребёнка: Усманова Файза Саяфутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1934

Сын: Усманов Хаким Ахмадуллович

Мать ребёнка: Усманова Файза Саяфутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Файза Саяфутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усманова Файза Саяфутдиновна

Смерть
Неизвестно
Погиб а ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close