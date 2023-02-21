Эмих Мария Елизавета (Maria Elisabeth) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмих Мария Елизавета (Maria Elisabeth)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 09.12.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1806

Сын: Эмих Генрих Адам

Отец ребёнка: Эмих Иоганн Николаус

Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эмих Иоганн Николаус

Смерть
После 09.12.1834
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
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