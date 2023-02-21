Эмих Мария Елизавета (Maria Elisabeth)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 09.12.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1806
Сын: Эмих Генрих Адам
Отец ребёнка: Эмих Иоганн Николаус
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эмих Иоганн Николаус
Смерть
После 09.12.1834
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)