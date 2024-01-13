Сергеева (Комарова) Прасковья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Комарова) Прасковья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Комаров Захар

Мать: Комарова Александра

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сергеев Константин Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Сергеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сергеев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Сергеева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Сергеева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Сергеев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Сергеева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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