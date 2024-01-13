Сергеева (Комарова) Прасковья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Комаров Захар
Мать: Комарова Александра
Рождение ребёнка
1904
Сын: Сергеев Константин Иванович
Отец ребёнка: Сергеев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Сергеев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Сергеев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Сергеева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сергеев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Сергеева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Сергеев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Сергеев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Сергеева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сергеев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно