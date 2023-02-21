Меринов Кирей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1826
Отец: Меринов Николай Тихонов
Мать: Меринова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Меринов Роман Киреев
Мать ребёнка: Меринова Варвара Васильева
Рождение ребёнка
22.12.1855 ст.
Дочь: Чекалова Мелания Кириллова
Мать ребёнка: Меринова Варвара Васильева
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно