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Меринов Кирей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Меринов Николай Тихонов

Мать: Меринова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Меринов Роман Киреев

Мать ребёнка: Меринова Варвара Васильева

Рождение ребёнка
22.12.1855 ст.

Дочь: Чекалова Мелания Кириллова

Мать ребёнка: Меринова Варвара Васильева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меринова Варвара Васильева

Смерть
Неизвестно
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