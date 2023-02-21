Симон Simon (Шварц Schwarz) Катарина Иоганнесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симон Simon (Шварц Schwarz) Катарина Иоганнесовна

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Место рождения

Ашаффенбург

Дата рождения

1759

Дата смерти

11.08.1830 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Шварц Schwarz Иоганнес

Мать: не указана

Ашаффенбург
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Швердт Schwerdt Мария Анна Барбара Иоганнесовна

Отец ребёнка: Симон Simon Иоганнес Иоганнович

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Штремель Stremel Катарина Иоганнесовна

Отец ребёнка: Симон Simon Иоганнес Иоганнович

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симон Simon Иоганнес Иоганнович

Смерть
11.08.1830 ст.
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
14 1830 78 08 11 Catharina Simonin Kamenka.
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