Симон Simon (Шварц Schwarz) Катарина Иоганнесовна
Место рожденияАшаффенбург
Дата рождения1759
Дата смерти11.08.1830 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Шварц Schwarz Иоганнес
Мать: не указана
Ашаффенбург
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Швердт Schwerdt Мария Анна Барбара Иоганнесовна
Отец ребёнка: Симон Simon Иоганнес Иоганнович
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Штремель Stremel Катарина Иоганнесовна
Отец ребёнка: Симон Simon Иоганнес Иоганнович
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.1830 ст.
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
14 1830 78 08 11 Catharina Simonin Kamenka.