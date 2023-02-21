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Патрина Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1933

Отец: Тарасов Василий Александрович

Мать: Тарасова Пелагея Иосифовна

Бракосочетание
31.07.1956

Муж: Патрин Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
31.07.1957

Сын: Патрин Валерий Викторович

Отец ребёнка: Патрин Виктор Васильевич

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.06.1968

Сын: Патрин Василий Викторович

Отец ребёнка: Патрин Виктор Васильевич

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