Патрина Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1933
Бракосочетание
31.07.1956
Рождение ребёнка
31.07.1957
Сын: Патрин Валерий Викторович
Отец ребёнка: Патрин Виктор Васильевич
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.06.1968
Сын: Патрин Василий Викторович
Отец ребёнка: Патрин Виктор Васильевич