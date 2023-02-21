Сухорукова Светлана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова Светлана Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устинов Борис Иванович

Мать: Сухорукова Алевтина Александровна

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