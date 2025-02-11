Февронья Кузьмина 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Февронья Кузьмина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Анастасия Ильина1832 г.р.
Отец
Кузьма Васильев1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Кузьма Васильев

Мать: Анастасия Ильина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.