Богданова (Быкова) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.03.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1878 ст.
Отец: Быков Николай Григорьевич
Мать: Быкова Ирина Иовлевна
Бракосочетание
10.05.1896 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.1897 ст.
Сын: Богданов Ермолай Федорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.1898 ст.
Дочь: Богданова Мария Федоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.1899 ст.
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1900 ст.
Сын: Богданов Никита Федорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.1903 ст.
Сын: Богданов Василий Федорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1905 ст.
Сын: Богданов Григорий Федорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1910 ст.
Сын: Богданов Матвей Федорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно