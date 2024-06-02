Богданова (Быкова) Александра Николаевна 07.03.1878 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданова (Быкова) Александра Николаевна

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.03.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1878 ст.

Отец: Быков Николай Григорьевич

Мать: Быкова Ирина Иовлевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
10.05.1896 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Завондожская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
22.07.1897 ст.

Сын: Богданов Ермолай Федорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Завондожская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
07.08.1898 ст.

Дочь: Богданова Мария Федоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Завондожская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
11.07.1899 ст.

Сын: Богданов Иоанн Федорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Завондожская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
24.05.1900 ст.

Сын: Богданов Никита Федорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Завондожская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.03.1903 ст.

Сын: Богданов Василий Федорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Завондожская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.08.1905 ст.

Сын: Богданов Григорий Федорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Завондожская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.08.1910 ст.

Сын: Богданов Матвей Федорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Завондожская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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