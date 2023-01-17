Арсений Логинов
Место рождения
Дата рождения04.03.1849 ст.
Дата смерти19.06.1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
04.03.1849 ст.
Отец: Логгин Васильев
Мать: Ирина Ильина
Родители: починка Дендывай новокрещен из вотяков Логин Васильев и законная жена его Ирина Ильина
Крещение
09.04.1849 ст.
Восприемники: того же починка крестьянин Леонтий Марков и вдова Марфа Сергиева
Смерть
19.06.1850 ст.
починка Мендового Устья новокрещенина из вотяков Логгина Васильева сын Арсений, 1 год, от кори
Похороны
22.06.1850 ст.
на Вавожском кладбище