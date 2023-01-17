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Арсений Логинов

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Место рождения

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

04.03.1849 ст.

Дата смерти

19.06.1850 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1849 ст.

Отец: Логгин Васильев

Мать: Ирина Ильина

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Родители: починка Дендывай новокрещен из вотяков Логин Васильев и законная жена его Ирина Ильина
Крещение
09.04.1849 ст.
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: того же починка крестьянин Леонтий Марков и вдова Марфа Сергиева
Смерть
19.06.1850 ст.
При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния
починка Мендового Устья новокрещенина из вотяков Логгина Васильева сын Арсений, 1 год, от кори
Похороны
22.06.1850 ст.
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
на Вавожском кладбище
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