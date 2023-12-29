Долгинский Андрей Григорьев
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Дата рождения1685
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708
Дочь: (Долгинская) Устинья Андреева
Мать ребёнка: Долгинская (Долгинская) Офимья Андреева
Рождение ребёнка
1710
Дочь: (Долгинская) Орина Андреева
Мать ребёнка: Долгинская (Долгинская) Офимья Андреева