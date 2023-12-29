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Долгинский Андрей Григорьев

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation

Дата рождения

1685

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Долгинский Григорий Иванов

Мать: Долгинская (Григорьева) Агафья Перфильева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708

Дочь: (Долгинская) Устинья Андреева

Мать ребёнка: Долгинская (Долгинская) Офимья Андреева

Рождение ребёнка
1710

Дочь: (Долгинская) Орина Андреева

Мать ребёнка: Долгинская (Долгинская) Офимья Андреева

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