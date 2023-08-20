Юткина Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Коробкова Марина Степановна
Отец ребёнка: Юткин Степан Иванович
Кашировка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Мария Степановна
Отец ребёнка: Юткин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юткина Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Юткин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юткин Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966