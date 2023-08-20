Юткина Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юткина Дарья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Коробкова Марина Степановна

Отец ребёнка: Юткин Степан Иванович

Кашировка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Мария Степановна

Отец ребёнка: Юткин Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юткина Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Юткин Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юткин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Юткин Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юткин Степан Иванович

Смерть
1966
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