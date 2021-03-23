Сафонова (Степанова) Людмила
Место рождения
Дата рождения11.10.1965
Дата смерти23.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизв ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафонов Сергей
Рождение ребёнка
05.05.1984
Дочь: Стовбур (Сафонова) Елена
Отец ребёнка: Неизв ?
Рождение ребёнка
09.01.1991
Сын: Сафонов Василий
Отец ребёнка: Сафонов Сергей
Смерть
23.03.2021