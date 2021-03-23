Сафонова (Степанова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Степанова) Людмила

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.10.1965

Дата смерти

23.03.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизв ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Сергей

Рождение ребёнка
05.05.1984

Дочь: Стовбур (Сафонова) Елена

Отец ребёнка: Неизв ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.01.1991

Сын: Сафонов Василий

Отец ребёнка: Сафонов Сергей

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.03.2021
Москва, город федерального значения Москва

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