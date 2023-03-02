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Серебренников Ефим Михайлович

Место рождения

Славянск

Дата рождения

1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1892

Жена: Серебренникова (Подпорина) Агафья Алексеевна

Супруг(-а): Ефим Михайлович Серебренников
Рождение ребёнка
1894

Сын: Серебренников Петр Ефимович

Мать ребёнка: Серебренникова (Подпорина) Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Серебренников Василий Ефимович

Мать ребёнка: Серебренникова (Подпорина) Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
05.04.1899

Сын: Серебренников Семен Ефимович

Мать ребёнка: Серебренникова (Подпорина) Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
30.11.1901

Сын: Серебренников Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Серебренникова (Подпорина) Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
30.01.1904

Дочь: (Серебренникова) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Серебренникова (Подпорина) Агафья Алексеевна

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