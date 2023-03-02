Серебренников Ефим Михайлович
Место рождения
Дата рождения1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1892
Супруг(-а): Ефим Михайлович Серебренников
Рождение ребёнка
1894
Сын: Серебренников Петр Ефимович
Мать ребёнка: Серебренникова (Подпорина) Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Серебренников Василий Ефимович
Мать ребёнка: Серебренникова (Подпорина) Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
05.04.1899
Сын: Серебренников Семен Ефимович
Мать ребёнка: Серебренникова (Подпорина) Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
30.11.1901
Сын: Серебренников Афанасий Ефимович
Мать ребёнка: Серебренникова (Подпорина) Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
30.01.1904
Дочь: (Серебренникова) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Серебренникова (Подпорина) Агафья Алексеевна