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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Мостовой Шлема (Семен) Шмулевич
Хейлово, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мостовой Емельян Семенович
Отец ребёнка: Мостовой Шлема (Семен) Шмулевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мостовой Шлема (Семен) Шмулевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мостовой Шлема (Семен) Шмулевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мостовой Авраам Семенович
Отец ребёнка: Мостовой Шлема (Семен) Шмулевич