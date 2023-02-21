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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мостовой Рувим Шлемович

Отец ребёнка: Мостовой Шлема (Семен) Шмулевич

Хейлово, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мостовой Емельян Семенович

Отец ребёнка: Мостовой Шлема (Семен) Шмулевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мостовой Захар Семенович

Отец ребёнка: Мостовой Шлема (Семен) Шмулевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мостовой Ефим Семенович

Отец ребёнка: Мостовой Шлема (Семен) Шмулевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мостовой Авраам Семенович

Отец ребёнка: Мостовой Шлема (Семен) Шмулевич

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