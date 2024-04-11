Королев Евгений Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.2003
Сын: Королев Евгений Евгеньевич
Мать ребёнка: Королева Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
17.03.2009
Дочь: Королева Полина Евгеньевна
Мать ребёнка: Королева Оксана Владимировна