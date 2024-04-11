Королев Евгений Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Евгений Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
27.10.2003

Сын: Королев Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: Королева Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
17.03.2009

Дочь: Королева Полина Евгеньевна

Мать ребёнка: Королева Оксана Владимировна

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