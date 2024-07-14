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Каплин Владимир Иванович

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Место рождения

412940 Verkhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russian Federation

Дата рождения

1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Каплин Иван Николаевич

Мать: Каплина (Гуськова) Наталья Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каплина (Келейникова) Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
13.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каплина (Келейникова) Валентина Константиновна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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