Каплин Владимир Иванович
Место рождения412940 Verkhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russian Federation
Дата рождения1943
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каплина (Келейникова) Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
13.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каплина (Келейникова) Валентина Константиновна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно