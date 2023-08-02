Султанбеева Ксения Михайловна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти04.02.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Султанбеева Харитина Саввична
Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич
Рождение ребёнка
05.02.1864
Дочь: (Султанбекова) Анна Саввична
Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич
Рождение ребёнка
04.03.1869
Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич
Рождение ребёнка
20.03.1872
Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич
Смерть
04.02.1887