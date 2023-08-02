Султанбеева Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбеева Ксения Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1822

Дата смерти

04.02.1887

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанбей Савва Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Султанбей Иван Саввич

Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Султанбеева Харитина Саввична

Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич

Рождение ребёнка
05.02.1864

Дочь: (Султанбекова) Анна Саввична

Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич

Рождение ребёнка
04.03.1869

Сын: Султанбей Савва Саввич

Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич

Рождение ребёнка
20.03.1872

Сын: Султанбей Капитон Саввич

Отец ребёнка: Султанбей Савва Николаевич

Смерть
04.02.1887

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