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Флегонт Николаевич

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Место рождения

деревня Хвостово

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Николай Петрович

Мать: Марья Андреевна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1849

Сын: Симеон Флегонтович

Мать ребёнка: Агрофена Егоровна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евгения Флегонтовна

Мать ребёнка: Агрофена Егоровна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1855

Сын: Николай Флегонтович

Мать ребёнка: Агрофена Егоровна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мавра Флегонтовна

Мать ребёнка: Агрофена Егоровна

Александровка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1866

Дочь: Воробьёва Елисавета Флегонтовна

Мать ребёнка: Агрофена Егоровна

Александровка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрофена Егоровна

Смерть
Неизвестно
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