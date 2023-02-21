Флегонт Николаевич
Место рождениядеревня Хвостово
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Николай Петрович
Мать: Марья Андреевна
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1849
Сын: Симеон Флегонтович
Мать ребёнка: Агрофена Егоровна
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евгения Флегонтовна
Мать ребёнка: Агрофена Егоровна
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1855
Сын: Николай Флегонтович
Мать ребёнка: Агрофена Егоровна
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мавра Флегонтовна
Мать ребёнка: Агрофена Егоровна
Рождение ребёнка
20.04.1866
Дочь: Воробьёва Елисавета Флегонтовна
Мать ребёнка: Агрофена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрофена Егоровна
Смерть
Неизвестно