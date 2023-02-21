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Гак Василий Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1915

Отец: Гак Елисей Демьянович

Мать: Гак Ирина Сидоровна

Рождение ребёнка
?.01.1936

Сын: Гак Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лаврик Анна Давыдовна

п. Романовка оконешниковского р-на Омской области
Сын от внебрачной связи
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Гак Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Гак Гурова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
21.01.1939

Сын: Гак Федор Васильевич

Мать ребёнка: Гак Гурова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
?.11.1946

Сын: Гак Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Гак Просковья Терентьевна

Рождение ребёнка
?.02.1949

Дочь: Гак Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Гак Просковья Терентьевна

Рождение ребёнка
?.12.1951

Сын: Гак Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Гак Просковья Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гак Просковья Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гак Гурова Вера Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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