Гак Василий Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1915
Отец: Гак Елисей Демьянович
Мать: Гак Ирина Сидоровна
Рождение ребёнка
?.01.1936
Мать ребёнка: Лаврик Анна Давыдовна
п. Романовка оконешниковского р-на Омской области
Сын от внебрачной связи
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Гак Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Гак Гурова Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
21.01.1939
Сын: Гак Федор Васильевич
Мать ребёнка: Гак Гурова Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
?.11.1946
Мать ребёнка: Гак Просковья Терентьевна
Рождение ребёнка
?.02.1949
Дочь: Гак Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Гак Просковья Терентьевна
Рождение ребёнка
?.12.1951
Мать ребёнка: Гак Просковья Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно