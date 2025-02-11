Авдотья
женский, родилась 1766
умерла Неизвестно
Супруги
Василий Александров1754 г.р.
Дети
Егор Васильев1803 г.р.
Семён Васильев1810 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Александров
Рождение ребёнка
1803
Сын: Егор Васильев
Отец ребёнка: Василий Александров
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810
Сын: Семён Васильев
Отец ребёнка: Василий Александров
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно