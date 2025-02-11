Авдотья 1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1766

умерла Неизвестно

Супруги
Василий Александров1754 г.р.
Дети
Егор Васильев1803 г.р.
Семён Васильев1810 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Александров

Рождение ребёнка
1803

Сын: Егор Васильев

Отец ребёнка: Василий Александров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1810

Сын: Семён Васильев

Отец ребёнка: Василий Александров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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