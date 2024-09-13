Саволайнен Александра Шура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саволайнен Александра Шура

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саволайнен Тойво Толя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саволайнен Тойво Толя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саволайнен Тойво Толя

Смерть
Неизвестно

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