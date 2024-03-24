Кожохина Аксинья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1977
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
19.07.1916
Дочь: Бажанова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Бажанов Георгий Савельевич
Рождение ребёнка
27.07.1919
Сын: Бажанов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Бажанов Георгий Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бажанов Михаил Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977