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Кожохина Аксинья Федоровна

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Место рождения

Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Кожохин Федор Васильевич

Мать: Кожохина Прасковья Васильевна

Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.07.1916

Дочь: Бажанова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Бажанов Георгий Савельевич

Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.07.1919

Сын: Бажанов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Бажанов Георгий Савельевич

Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажанов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бажанов Георгий Савельевич

Смерть
1977
Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
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