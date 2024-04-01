Махижамал Нигматулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Саттаров Насыйр Габделсаттарович
Отец ребёнка: Габделсаттар Мозафаррович
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1910
Дочь: Бибисара Габделсаттаровна
Отец ребёнка: Габделсаттар Мозафаррович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миннеямал Габделсаттаровна
Отец ребёнка: Габделсаттар Мозафаррович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайнияамал Габделсаттаровна
Отец ребёнка: Габделсаттар Мозафаррович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно