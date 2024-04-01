Махижамал Нигматулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махижамал Нигматулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Саттаров Насыйр Габделсаттарович

Отец ребёнка: Габделсаттар Мозафаррович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1910

Дочь: Бибисара Габделсаттаровна

Отец ребёнка: Габделсаттар Мозафаррович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миннеямал Габделсаттаровна

Отец ребёнка: Габделсаттар Мозафаррович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайнияамал Габделсаттаровна

Отец ребёнка: Габделсаттар Мозафаррович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габделсаттар Мозафаррович

Смерть
Неизвестно
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