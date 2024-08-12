Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобровицкий Владимир
Рождение ребёнка
06.03.1965
Сын: Бобровицкий Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Бобровицкий Владимир
Рождение ребёнка
05.07.1970
Дочь: Бобровицкая Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Бобровицкий Владимир
Рождение ребёнка
19.02.1980
Сын: Бобровицкий Артём Владимирович
Отец ребёнка: Бобровицкий Владимир