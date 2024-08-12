Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобровицкий Владимир

Рождение ребёнка
06.03.1965

Сын: Бобровицкий Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Бобровицкий Владимир

Рождение ребёнка
05.07.1970

Дочь: Бобровицкая Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Бобровицкий Владимир

Рождение ребёнка
19.02.1980

Сын: Бобровицкий Артём Владимирович

Отец ребёнка: Бобровицкий Владимир

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