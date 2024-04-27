Пронькин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Пронькина (Пронькина) Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Пронькина (Шикинова) Надежда
Рождение ребёнка
Около 1978
Дочь: Вахромеева (Пронькина) Любовь
Мать ребёнка: Пронькина (Шикинова) Надежда