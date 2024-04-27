Пронькин Алексей 1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пронькин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1976

Дочь: Пронькина (Пронькина) Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Пронькина (Шикинова) Надежда

Рождение ребёнка
Около 1978

Дочь: Вахромеева (Пронькина) Любовь

Мать ребёнка: Пронькина (Шикинова) Надежда

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