Бессонова (Шаруева) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Шаруева) Надежда Сергеевна

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Место рождения

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

25.05.1939

Дата смерти

04.02.1975

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

Между 1938 и 1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1939

Отец: Шаруев Сергей Степанович

Мать: Шаруева Анна Ивановна

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
14.11.1964

Муж: Бессонов Николай Алексеевич

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Николай Алексеевич

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
04.02.1975
Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти - рак придатков 4 степени
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