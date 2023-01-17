Бессонова (Шаруева) Надежда Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1939
Дата смерти04.02.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1939
Отец: Шаруев Сергей Степанович
Мать: Шаруева Анна Ивановна
Бракосочетание
14.11.1964
Рождение ребёнка
26.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бессонов Николай Алексеевич
Смерть
04.02.1975
Причина смерти - рак придатков 4 степени