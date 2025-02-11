Никанор Андреев 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Никанор Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1813, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Андрей Прокофьев1786 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Семён Никаноров1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Андрей Прокофьев

Мать: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1834

Сын: Семён Никаноров

Мать ребёнка: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1849
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

31

Смерть
Неизвестно

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