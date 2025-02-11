Никанор Андреев
мужской, родился 1813, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецАндрей Прокофьев1786 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Семён Никаноров1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Андрей Прокофьев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Семён Никаноров
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1849
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно