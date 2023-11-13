Черняева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.2009

Сын: Черняев Руслан Дмитриевич

Отец ребёнка: Черняев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Черняев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черняева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Черняев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черняева Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Черняев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Артур Дмитриевич

Отец ребёнка: Черняев Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняев Дмитрий Александрович

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