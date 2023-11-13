Черняева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.06.2009
Сын: Черняев Руслан Дмитриевич
Отец ребёнка: Черняев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черняев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черняева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Черняев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черняева Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Черняев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черняев Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно