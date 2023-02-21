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Черкашин Алексей

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Место рождения

Россия, Алтай, Ларичиха

Дата рождения

1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
1992

Сын: Киселёв Евгений

Мать ребёнка: Черкашина Инна

Россия, Алтай, Барнаул
Рождение ребёнка
2008

Сын: Черкашин Алексей

Мать ребёнка: Черкашина Инна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашина Инна

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