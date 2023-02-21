Черкашин Алексей
Место рожденияРоссия, Алтай, Ларичиха
Дата рождения1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Алтай, Ларичиха
Рождение ребёнка
1992
Сын: Киселёв Евгений
Мать ребёнка: Черкашина Инна
Россия, Алтай, Барнаул
Рождение ребёнка
2008
Сын: Черкашин Алексей
Мать ребёнка: Черкашина Инна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черкашина Инна