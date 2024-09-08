Федосеев Стефан Михаилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федосеев Михаил
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин собственник 1877г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федосеева Марья Михаиловна
gwar.mil.ru
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосейкин Феодор Степанов
Мать ребёнка: Федосеева Марья Михаиловна
Рождение ребёнка
09.01.1877
Мать ребёнка: Федосеева Марья Михаиловна
ГАРО ф627 о278 д142
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Федосейкина) Мария Степанова
Мать ребёнка: Федосеева Марья Михаиловна
Рождение ребёнка
17.04.1894
Сын: Федосейкин Александр Степанов
Мать ребёнка: Федосеева Марья Михаиловна
ГАРО ф627 о278 д58
Смерть
Неизвестно