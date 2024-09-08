Федосеев Стефан Михаилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Стефан Михаилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федосеев Михаил

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин собственник 1877г
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосейкин Иван Степанов

Мать ребёнка: Федосеева Марья Михаиловна

gwar.mil.ru
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосейкин Феодор Степанов

Мать ребёнка: Федосеева Марья Михаиловна

Рождение ребёнка
09.01.1877

Сын: Федосеев Михаил Степанов

Мать ребёнка: Федосеева Марья Михаиловна

ГАРО ф627 о278 д142
Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Федосейкина) Мария Степанова

Мать ребёнка: Федосеева Марья Михаиловна

Рождение ребёнка
17.04.1894

Сын: Федосейкин Александр Степанов

Мать ребёнка: Федосеева Марья Михаиловна

ГАРО ф627 о278 д58
Смерть
Неизвестно

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