Тищенко Александр
Место рождения
Дата рождения28.01.1928
Дата смерти08.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1928
Бракосочетание
1952
Жена: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Жил в Ленинграде на ул.Римского-Корсакова, затем, выйдя на пенсию, переехал в г.Колпино, потом уехал в Ильинку Воронежской области (откуда весь род Тищенко по семейному преданию)
Смерть
08.01.2006