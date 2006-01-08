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Тищенко Александр

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Место рождения

Ильинка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

28.01.1928

Дата смерти

08.01.2006

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1928

Отец: Тищенко Василий Иванович

Мать: Тищенко Акулина Игнатовна

Ильинка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1952

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Жил в Ленинграде на ул.Римского-Корсакова, затем, выйдя на пенсию, переехал в г.Колпино, потом уехал в Ильинку Воронежской области (откуда весь род Тищенко по семейному преданию)
Смерть
08.01.2006
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