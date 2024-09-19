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Гуляев Карп Матвеевич

Место рождения

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1771

Дата смерти

12.12.1835

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Гуляев Матвей Лукич

Мать: Гуляева Евдокия Ивановна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева (Шамонина) Матрена Климовна

Рождение ребёнка
06.02.1798

Сын: Гуляев Савва Карпович

Мать ребёнка: Гуляева (Шамонина) Матрена Климовна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Булыгина (Гуляева) Марфа Карповна

Мать ребёнка: Гуляева (Шамонина) Матрена Климовна

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
12.12.1835

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