Гуляев Карп Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти12.12.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Гуляев Матвей Лукич
Мать: Гуляева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1798
Мать ребёнка: Гуляева (Шамонина) Матрена Климовна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Булыгина (Гуляева) Марфа Карповна
Мать ребёнка: Гуляева (Шамонина) Матрена Климовна
Смерть
12.12.1835