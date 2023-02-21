Верендякин Борис Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верендякин Борис Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Верендякин Степан Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Верендякина Елизавета Борисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1906

Сын: Верендякин Фёдор Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1920

Сын: Верендякин Григорий Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ичалки, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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