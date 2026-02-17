Червоткина Зоя
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Червоткин Владимир Алексеевич21.10.1952 г.р.
Дети
Червоткин Дмитрий ВладимировичНеизвестно г.р.
Червоткин Михаил ВладимировичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Червоткин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Червоткин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Червоткин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Червоткин Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно