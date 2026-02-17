Червоткина Зоя Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Червоткина Зоя

Автор
ИС
Смирнова И.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Червоткин Владимир Алексеевич21.10.1952 г.р.
Дети
Червоткин Дмитрий ВладимировичНеизвестно г.р.
Червоткин Михаил ВладимировичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Червоткин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Червоткин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Червоткин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Червоткин Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червоткин Владимир Алексеевич

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