Елизавета Никифорова
женский, родилась 1834, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАвдотья Андреева1811 г.р.
ОтецНикифор Игнатьев1808 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Никифор Игнатьев
Мать: Авдотья Андреева
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно