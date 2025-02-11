Елизавета Никифорова 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Елизавета Никифорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1834, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Авдотья Андреева1811 г.р.
Отец
Никифор Игнатьев1808 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Никифор Игнатьев

Мать: Авдотья Андреева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Смерть
Неизвестно

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