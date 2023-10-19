Christiani Grigorij Grigor'evich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Christiani Grigorij Grigor'evich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1863

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1887

Жена: Christiani Elena Vasiljevna

Рождение ребёнка
19.02.1888

Сын: Christiani Wladimir Григорьевич

Мать ребёнка: Christiani Elena Vasiljevna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.11.1891

Сын: Christiani Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Christiani Elena Vasiljevna

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
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