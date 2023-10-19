Christiani Grigorij Grigor'evich
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1887
Рождение ребёнка
19.02.1888
Сын: Christiani Wladimir Григорьевич
Мать ребёнка: Christiani Elena Vasiljevna
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.11.1891
Сын: Christiani Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Christiani Elena Vasiljevna
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Неизвестно
офицер