Иванов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Житихина (Иванова) Анна
Мать ребёнка: Иванова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Семен
Мать ребёнка: Иванова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Дмитрий
Мать ребёнка: Иванова Пелагея
Рождение ребёнка
1877
Сын: Иванов Павел
Мать ребёнка: Иванова Пелагея