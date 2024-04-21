Иванов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ШЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Житихина (Иванова) Анна

Мать ребёнка: Иванова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Семен

Мать ребёнка: Иванова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Дмитрий

Мать ребёнка: Иванова Пелагея

Рождение ребёнка
1877

Сын: Иванов Павел

Мать ребёнка: Иванова Пелагея

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