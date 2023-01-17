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Стефаров Иван Христофорович

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Место рождения

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Яшков Христофор Максимович

Мать: Яшкова Василиса

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Стефаров Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Стефаров Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Стефаров Аксинья Филипповна

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Стефаров Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Стефаров Егор Иванович

Мать ребёнка: Стефаров Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Стефаров Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Стефаров Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Стефаров Иван Иванович

Мать ребёнка: Стефарова Матрёна Яковлевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Стефарова Матрёна Яковлевна

Развод
Неизвестно

Жена: Стефарова Матрёна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Подмокринское кладбище
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