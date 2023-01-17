Стефаров Иван Христофорович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Яшков Христофор Максимович
Мать: Яшкова Василиса
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Стефаров Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Стефаров Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Стефаров Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Стефаров Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Стефаров Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Стефаров Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Стефаров Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Стефарова Матрёна Яковлевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Стефарова Матрёна Яковлевна
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Подмокринское кладбище