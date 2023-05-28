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Прахов Феодосий Николаевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

19.12.1915

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Подвиг
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1941

Сын: Прахов Леонид Феодосьевич

Мать ребёнка: Прахова Ольга ???

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Подвиг
?.11.1942
Накрыл амбразуру своим телом, дав шанс перегруппироваться остальному батальону
Смерть
?.11.1942

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