Прахов Феодосий Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1915
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Подвиг
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1941
Сын: Прахов Леонид Феодосьевич
Мать ребёнка: Прахова Ольга ???
Подвиг
?.11.1942
Накрыл амбразуру своим телом, дав шанс перегруппироваться остальному батальону
Смерть
?.11.1942