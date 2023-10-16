Крутских Федосья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крутских Михайло Дмитриевич
Отец ребёнка: Крутских Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Крутских Прокофий Дмитриевич
Отец ребёнка: Крутских Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Крутских Федот Дмитриевич
Отец ребёнка: Крутских Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Крутских Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Крутских Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Крутских Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Крутских Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Крутских Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Крутских Дмитрий Осипович
Смерть
Неизвестно