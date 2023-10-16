Крутских Федосья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутских Федосья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутских Михайло Дмитриевич

Отец ребёнка: Крутских Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Крутских Прокофий Дмитриевич

Отец ребёнка: Крутских Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Крутских Федот Дмитриевич

Отец ребёнка: Крутских Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Крутских Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Крутских Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Крутских Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Крутских Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Крутских Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Крутских Дмитрий Осипович

Смерть
Неизвестно

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