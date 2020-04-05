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Рейн Клавдия Федоровна

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Место рождения

Соколовское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

17.05.1937

Дата смерти

05.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1937

Отец: Рейн Федор Федорович

Мать: Ксанке Харитина Кононовна

Соколовское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
20.09.1966

Муж: Токарев Геннадий Александрович

Соколовское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.03.1970

Сын: Токарев Михаил Геннадьевич

Отец ребёнка: Токарев Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Токарев Геннадий Александрович

Смерть
05.04.2020
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