Рейн Клавдия Федоровна
Место рождения
Дата рождения17.05.1937
Дата смерти05.04.2020
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1937
Отец: Рейн Федор Федорович
Бракосочетание
20.09.1966
Рождение ребёнка
23.03.1970
Сын: Токарев Михаил Геннадьевич
Отец ребёнка: Токарев Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Токарев Геннадий Александрович
Смерть
05.04.2020