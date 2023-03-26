Кутуева Халима Зинатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Сын: Кутуев Раис Ганеевич
Отец ребёнка: Кутуев Ганей Кавеевич
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Кутуев Ганей Кавеевич
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Кутуев Ганей Кавеевич
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Кутуев Ганей Кавеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно