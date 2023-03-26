Кутуева Халима Зинатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутуева Халима Зинатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Кутуев Раис Ганеевич

Отец ребёнка: Кутуев Ганей Кавеевич

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Кутуев Зядит Ганеевич

Отец ребёнка: Кутуев Ганей Кавеевич

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Кутуев Рашит Ганеевич

Отец ребёнка: Кутуев Ганей Кавеевич

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Кутуев Мазит Ганеевич

Отец ребёнка: Кутуев Ганей Кавеевич

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуев Ганей Кавеевич

Смерть
Неизвестно
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