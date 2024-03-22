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Ульянова Анна Яковлевна

Место рождения

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Ульянов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ульянов Василий Арсеньевич

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.02.1908

Сын: Ульянов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Ульянов Василий Арсеньевич

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ульянов Егор Васильевич

Отец ребёнка: Ульянов Василий Арсеньевич

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ульянов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Ульянов Василий Арсеньевич

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Василий Арсеньевич

Смерть
1978
Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
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