Ульянова Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ульянов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ульянов Василий Арсеньевич
Рождение ребёнка
15.02.1908
Отец ребёнка: Ульянов Василий Арсеньевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Ульянов Василий Арсеньевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ульянов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Ульянов Василий Арсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978