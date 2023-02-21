Жамин Владимир Васильевич
Место рожденияСССР
Дата рождения31.01.1925
Дата смерти2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1925
Отец: Большагин Василий
Мать: Жамина Мария Ивановна
СССР
Рождение ребёнка
31.03.1953
Дочь: Симачева Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Жамин Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Около 15.07.1957
Сын: Жамин Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Жамин Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жамин Надежда Васильевна
Смерть
2000
Похороны
Неизвестно