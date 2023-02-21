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Жамин Владимир Васильевич

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Место рождения

СССР

Дата рождения

31.01.1925

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1925

Отец: Большагин Василий

Мать: Жамина Мария Ивановна

СССР
Рождение ребёнка
31.03.1953

Дочь: Симачева Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Жамин Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Около 15.07.1957

Сын: Жамин Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Жамин Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жамин Надежда Васильевна

Смерть
2000
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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