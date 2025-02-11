Обалин Иван Степанов 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Обалин Иван Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1850, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Мать
Авдотья Лазарева1831 г.р.
Отец
Обалин Степан Филиппов1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Обалин Степан Филиппов

Мать: Авдотья Лазарева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

3 семья

Смерть
Неизвестно

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