Обалин Иван Степанов
мужской, родился 1850, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
МатьАвдотья Лазарева1831 г.р.
ОтецОбалин Степан Филиппов1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Обалин Степан Филиппов
Мать: Авдотья Лазарева
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно