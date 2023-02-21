Зворыгин Леонид Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зворыгин Марианна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зворыгин Марианна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно