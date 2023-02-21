Зворыгин Леонид Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворыгин Леонид Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1945 г.р.
1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1933

Отец: Зворыгин Василий Андреевич

Мать: Зворыгина Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зворыгин Марианна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зворыгин Марианна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зворыгин Марианна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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