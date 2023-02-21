Тикунова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1923
Отец ребёнка: Тикунов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Тикунова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Тикунов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Тикунова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Тикунов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Тикунов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Тикунов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Тикунова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Тикунов Григорий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно