Тикунова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тикунова Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Тикунов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Тикунов Григорий Антонович

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Тикунова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Тикунов Григорий Антонович

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Тикунова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Тикунов Григорий Антонович

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Тикунов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Тикунов Григорий Антонович

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Тикунова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Тикунов Григорий Антонович

Покровск, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тикунов Григорий Антонович

Смерть
Неизвестно
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